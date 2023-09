MAXI OPERAZIONE GdF Trieste: sequestrati 700 chili cocaina, 21 arresti

GdF Trieste: sequestrati 700 chili cocaina, 21 arresti.

Nuova operazione contro il narcotraffico internazionale: da questa mattina 50 finanzieri, con il supporto aereo del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che coinvolge 14 persone tra Italia e Colombia, che si aggiungono ad altre 7 già arrestate in flagranza di reato, in seguito alle indagini condotte dalla Gdf di Trieste, con il coordinamento della Dda, che hanno portato al sequestro di oltre 7 quintali di cocaina e 700 mila euro in contanti. A finire nel mirino degli inquirenti è l'Ejercito de Liberation National.

Un anno fa il nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Trieste aveva sequestrato 4,3 tonnellate della medesima droga e arrestato 38 persone, tra cui esponenti del clan del Golfo colombiano. L'Eln è un gruppo paramilitare rivoluzionario del Paese sudamericano, i cui interessi criminali nel mercato della droga toccano Stati Uniti ed Europa.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: