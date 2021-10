Generale Figliuolo: "Campagna vaccinale, l'obiettivo è la copertura del 90% della popolazione over 12"

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

La campagna vaccinale continua, ha detto il generale Figliuolo, ed ha portato in pochi mesi a proteggere oltre 46 milioni e mezzo di italiani, oltre l'86% della popolazione over 12, “il nostro obiettivo – ha continuato – è arrivare a quota 90%”. Secondo il report della Fondazione Gimbe ci sono 1 milione e 200mila studenti senza nemmeno una dose, e lo zoccolo duro di personale scolastico non vaccinato sfiora il 6%. In questa stagione inoltre sono attesi dai 4 ai 6 milioni di casi di influenza stagionale, oltre al Covid: il virologo Fabrizio Pregliasco sottolinea come il problema di questo inverno saranno le diagnosi fra Covid e influenza, con quest'ultima che nelle annate normali provoca dai 6mila ai 10mila morti. “Per questo – conclude – anche un adulto sano si dovrebbe vaccinare”. Già quasi un milione gli italiani che hanno ricevuto la terza dose contro il Covid-19. E mentre l'Australia decide di eliminare il divieto per i suoi cittadini di viaggiare all'estero, ed entro fine anno aprirà i confini a lavoratori qualificati e studenti stranieri, in Brasile la commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid ha approvato le conclusioni di una indagine in cui si raccomanda l'incriminazione del presidente Jair Bolsonaro per reati legati alla sua gestione dell'emergenza, tra cui “crimini contro l'umanità”. Al termine del voto, un minuto di silenzio per ricordare i 606mila brasiliani morti di Covid.