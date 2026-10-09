POLITICA ITALIA Genitori separati, dal ministero di Salvini un contributo per l'affitto La piattaforma per accedere agli aiuti è online, arrivate oltre 13mila richieste in meno di 24 ore

Il ministero Infrastrutture e Trasporti mette a disposizione un contributo all'affitto per i genitori separati o divorziati. Sono già oltre 13mila le domande giunte in meno di 24 ore per accedere al nuovo contributo presentato al Mit, alla presenza del ministro Salvini. La piattaforma è online, all'indirizzo https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it/ e l'obiettivo è staccare le prime migliaia di assegni entro la fine di quest'anno, spiega il vice presidente del Consiglio. La misura è coperta con 60 milioni stanziati nell'ultima legge di bilancio, 20 milioni l'anno per tre anni. Tra le priorità il numero dei figli con meno di 21 anni, le disabilità, la disoccupazione involontaria, la residenza in un Comune ad alta densità abitativa. La sentenza di separazione dovrà già essere stata depositata, per evitare il rischio di un'impennata di divorzi, reali e finti.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

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