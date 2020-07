Genova, il nodo autostradale è paralizzato In Liguria il traffico è congestionato

Ancora problemi sulle strade in Liguria. Sulla in A7 e in A10 si registrano rispettivamente 13 e 9 chilometri di coda. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa della chiusura del tratto per rifacimento dell'asfalto. In A10, la coda di nove chilometri è tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 dei Trafori, in direzione Ventimiglia, per lavori.

L'episodio complica ulteriormente la situazione delle autostrade della regione. Aveva fatto molto discutere la decisione di riaffidare la gestione del Ponte Morandi ad Autostrade. Il 13 luglio il premier Giuseppe Conte in un'intervista alla Stampa aveva detto: “I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati". E sul Fatto quotidiano aveva ribadito: "È altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione", e aveva continuato "i Benetton non prendono in giro il presidente del Consiglio, ma i famigliari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani".

Intanto nella regione prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni nelle gallerie liguri attuato da Autostrade per l'Italia. Ad annunciarlo, con una nota, è l'Aspi. "seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti".