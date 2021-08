COMMEMORAZIONE Genova ricorda la tragedia del Ponte Morandi, Draghi: "Impegno affinché non accada mai più"

Genova ricorda la tragedia del Ponte Morandi, Draghi: "Impegno affinché non accada mai più".

Tre anni fa la tragedia del Ponte Morandi in cui persero la vita 43 persone. A Genova le celebrazioni per il ricordo delle vittime, alla presenza delle istituzioni e della autorità civili, militari e religiose. Tre le corone deposte nella Radura della Memoria: una inviata dal presidente della Repubblica Mattarella, una del Governo e una terza dei familiari delle vittime. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha garantito l'impegno dell'esecutivo "affinché - ha detto - non si verifichino mai più eventi così tragici e dolorosi". Nessun rischio prescrizione, almeno per i reati più gravi, ha assicura la ministra della Giustizia Cartabia. Durante la cerimonia, alle ore 11:36, un minuto di raccoglimento, con il suono delle campane cittadine e le sirene delle navi in porto. 43, come i morti, i rintocchi di una campana tibetana il lancio di rose bianche sul torrente Polcevera.

