Geo Barents arrivata a Ravenna, si procede allo sbarco dei 336 migranti.

È arrivata al terminal di Ravenna la nave Geo Barents di Medici senza frontiere e sono iniziate le operazioni di sbarco dei migranti a bordo. Si tratta di 336 persone, di cui 34 minorenni, 27 dei quali non accompagnati, il numero più alto mai registrato in Emilia-Romagna. Oltre 200 le persone impiegate tra personale della Prefettura, del Comune di Ravenna, forze dell'ordine, Croce Rossa e volontari della Protezione Civile.

"Tutto il personale in servizio, sanitario, sociale, di mediazione culturale, le forze dell'ordine e di polizia e i tanti volontari stanno lavorando con grande umanità e con un'ottima organizzazione". Lo scrive il sindaco di Ravenna Michele de Pascale. "Restare umani ed essere organizzati sono le due vere chiavi per affrontare un fenomeno epocale che invece a livello nazionale viene affrontato con disumanità e, come ormai è evidente a tutti, con assoluta disorganizzazione", attacca il primo cittadino.

