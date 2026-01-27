RIMINI Gettarono quattro chili di cocaina dal balcone, condannati tre uomini Tre cittadini albanesi hanno ricevuto una pena di 4 anni e 8 mesi per possesso e spaccio di droga più una multa di 10 mila euro

Gettarono quattro chili di cocaina dal balcone, condannati tre uomini.

Per sfuggire all'arresto, mentre i militari della Guardia di Finanza bussavano alla porta di casa a Rimini, avevano gettato dal balcone delle buste con quasi quattro chili di cocaina purissima suddivisi in 27 panetti. Protagonisti tre cittadini albanesi che il 21 ottobre del 2024 erano stati arrestati dopo la perquisizione dell'appartamento in via del Cigno.

Oggi è arrivata per tutti e tre una condanna per possesso e spaccio di droga a 4 anni e 8 mesi di reclusione più una multa di 10 mila euro. Per tutti e tre, in udienza con rito abbreviato, il pm Luca Bertuzzi aveva chiesto sette anni di reclusione e 15 mila euro di multa. All'epoca dell'arresto dei tre cittadini albanesi, la dinamica aveva fatto notizia perché uno dei tre, preso dal panico, aveva gettato dalla finestra la droga sotto gli occhi dei finanziari. I tre albanesi, due 25enni residenti a Rimini e Cesena e un 31enne senza fissa dimora, difesi dall'avvocato Giuliano Renzi, al momento della perquisizione si trovavano insieme nello stesso appartamento.

I finanzieri li hanno arrestati, su disposizione del sostituto procuratore Bertuzzi, perché durante un controllo in strada era stata intercettata una Smart bianca intestata ad una persona con precedenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: