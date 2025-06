È ancora avvolta nel mistero la morte di Antonia Conti, 55 anni, trovata esanime mercoledì mattina a bordo di via Galliano, a Riccione. Inizialmente si è ipotizzato un investimento con fuga, ma l’assenza di segni di frenata o parti di veicolo apre anche alla possibilità di una caduta accidentale. La donna presentava fratture multiple. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno esaminando i filmati delle telecamere. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.