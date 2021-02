Giallo a Rimini: corpo donna ritrovato nelle acque del Marecchia

Il corpo di una donna è stato rinvenuto questa mattina a Rimini, nelle acque del Marecchia: poco a valle del ponte ciclo-pedonale in legno che collega Via Tonale alla sponda sud del fiume. Il cadavere sarebbe stato visto galleggiare da alcuni passanti, che hanno subito allertato le Autorità. Sul posto - oltre al 118 e la Polizia scientifica -, anche i Vigili del Fuoco, con una squadra di sommozzatori, che hanno recuperato il corpo.







La donna deceduta non sarebbe ancora stata identificata; nessuna indiscrezione – poi - sulle cause della morte, anche se in questi casi non si esclude il suicidio. Di aiuto, per gli inquirenti, potrebbero essere le telecamere a circuito chiuso nell'area del “ponte dello scout”.