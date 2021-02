Giallo a Rimini: il corpo di una donna ritrovato nelle acque del Marecchia Inquietanti i precedenti nell'area del "Ponte dello Scout". Negli scorsi anni altri macabri rinvenimenti

Per risolvere il mistero potrebbero rivelarsi determinanti le telecamere poste sulla struttura del ponte ciclo-pedonale in legno, che collega Via Tonale alla sponda sud del fiume. Zona piuttosto frequentata da amanti dello jogging e persone che portano a spasso il cane. E sono stati proprio alcuni passanti a fare – come si dice in questi casi - la macabra scoperta.

Il cadavere di una donna è stato visto galleggiare nel Marecchia, poco a valle del ponte. A stretto giro l'arrivo sul posto di 118, Carabinieri e Polizia di Stato, anche con esperti della Scientifica. Ad occuparsi del recupero del corpo, invece, i Vigili del Fuoco. Quindi il trasporto della salma all'obitorio. Nessuna indiscrezione, al momento, sull'identità; e neppure sulle cause del decesso. In questi casi ovviamente non si esclude il suicidio. Quel che è certo è che i precedenti, nell'area del “Ponte dello Scout”, sono inquietanti. 2 anni fa, nelle acque sottostanti – all'altezza della cascatella -, venne rinvenuto il corpo senza vita di una 86enne. Si parlò di suicidio, infine, nel luglio del 2016, quando un passante notò il cadavere di una donna di 76 anni, galleggiare vicino alla sponda del fiume. L'anziana, stando alle cronache dell'epoca, ripose con cura le scarpe, e le chiavi di casa, sul greto del Marecchia, prima di compiere – con ogni probabilità – il gesto estremo.

