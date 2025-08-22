Gian Marco Casadei nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca

Nella giornata di ieri, Gian Marco Casadei, sindaco di Montescudo - Monte Colombo, si è ufficialmente insediato come nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Valconca, a seguito delle dimissioni comunicate nei giorni scorsi dal presidente uscente Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano di Romagna.

La nomina di Casadei è avvenuta sulla base dello statuto dell'Unione, il quale prevede che, "nelle more dell'elezione del presidente", tale funzione sia svolta "dal sindaco più anziano di età".

"Il neo Presidente - scrive l'Unione della Valconca in una nota - intendendo svolgere con impegno il proprio ruolo istituzionale in questa fase di transizione, nel pomeriggio di ieri, 21 agosto, si è recato in visita presso la sede dell'Unione per incontrare il personale tecnico/amministrativo, il Vice Segretario Reggente e i responsabili delle diverse aree che compongono la macchina amministrativa dell'Ente. Si è trattato di un momento di conoscenza e di confronto che segna l’avvio di una fase di lavoro istituzionale all’insegna della collaborazione tra i Comuni membri".







