Giancarlo Giorgetti eletto Ministro delle Finanze dell’anno da The Banker

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze italiano, è stato insignito del titolo di Ministro delle Finanze dell’Anno 2024 dalla rivista economica The Banker, parte del gruppo Financial Times. La decisione premia il suo impegno nel contenere il deficit, sostenere investimenti pubblici strategici e perseguire una visione a lungo termine per ridurre il rapporto debito-PIL, mantenendo alta la credibilità internazionale del Paese.

"La nomina di Giorgetti è il giusto riconoscimento per il suo lavoro in un ruolo tradizionalmente complesso in Italia", scrive The Banker, sottolineando come il ministro abbia saputo affrontare sfide storiche, tra cui crescita lenta, bassa produttività, evasione fiscale e uno dei debiti pubblici più elevati al mondo. La Commissione Europea ha elogiato la manovra di bilancio 2025 dell’Italia, giudicandola credibile e in linea con le raccomandazioni UE, in un contesto in cui pochi Stati rispettano pienamente le regole comunitarie.

Il riconoscimento ha suscitato ampi consensi tra i vertici politici italiani. Il deputato Giulio Centemero ha sottolineato come il premio dimostri “la solidità della visione del centrodestra per lo sviluppo economico dell’Italia”. Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, lo ha definito “uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa per restituire solidità economica e credibilità internazionale al Paese”. Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, ha aggiunto che il premio “testimonia l’affidabilità dell’Italia e la qualità della classe dirigente della Lega”.

Anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha espresso il proprio apprezzamento sui social: “Congratulazioni al Ministro Giancarlo Giorgetti, nominato Ministro delle Finanze dell’anno da The Banker. Un riconoscimento che rafforza la credibilità internazionale del Governo Meloni e testimonia l'impegno per la stabilità e la crescita dell'Italia”.