NUOVI PROVVEDIMENTI Gianfreda (Comune di Rimini): "Reddito di cittadinanza dava dignità, ora c'è pericolo che tutto ricada sui Comuni" L'assessore ritiene che le decisioni del governo possano scatenare un "disastro sociale, se non si interviene in maniera costruttiva"

Fa discutere la sospensione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni: già 170mila circa gli sms giunti ai percettori da parte dell'Inps, altri 80mila stanno arrivando. Nel sud Italia le prime proteste, ieri a Napoli, poi in provincia di Palermo dove un 60enne ha fatto irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. A Rimini non ci sono i problemi riscontrabili nel Mezzogiorno, ma sono comunque un centinaio le persone che non percepiranno più il reddito di cittadinanza.

Nel video l'intervista a Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale Comune di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: