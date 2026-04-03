Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Il giuramento al Quirinale è avvenuto verso le 10.30 alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Gianni Candotti. Erano presenti la premier Meloni e il Sottosegretario Alfredo Mantovano.

Mazzi, nato nel 1960 a Verona, attualmente è sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. È esponente di Fratelli d'Italia e prende il posto di Daniela Santanchè, dimissionaria nei giorni scorsi dopo il pressing della premier Meloni.

"Il turismo - ha dichiarato a caldo dopo il giuramento - è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami".



Nei giorni scorsi Mazzi ha fatto visita all'anfiteatro romano di Rimini dichiarando che "è un prezioso monumento della Rimini romana. E va finalmente recuperato e valorizzato, usando il buon senso".











