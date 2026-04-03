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Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

Prende il posto della dimissionaria Daniela Santanchè. Nei giorni scorsi la visita all'anfiteatro romano di Rimini nel ruolo da sottosegretario alla Cultura. "Turismo richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana"

3 apr 2026
Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo

Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo. Il giuramento al Quirinale è avvenuto verso le 10.30 alla presenza, in qualità di testimoni, del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, e del Consigliere Militare del Presidente della Repubblica, Generale Gianni Candotti. Erano presenti la premier Meloni e il Sottosegretario Alfredo Mantovano.

Mazzi, nato nel 1960 a Verona, attualmente è sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. È esponente di Fratelli d'Italia e prende il posto di Daniela Santanchè, dimissionaria nei giorni scorsi dopo il pressing della premier Meloni. 

"Il turismo - ha dichiarato a caldo dopo il giuramento - è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami".

Nei giorni scorsi Mazzi ha fatto visita all'anfiteatro romano di Rimini dichiarando che "è un prezioso monumento della Rimini romana. E va finalmente recuperato e valorizzato, usando il buon senso". 





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