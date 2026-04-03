Gianmarco Mazzi nuovo ministro del Turismo: "Mondo ricco di fascino, richiede cura attenta"

Nel giro di appena mezz'ora il Consiglio dei ministri si riunisce, delibera quanto concordato, e invia il ministro dell'Economia in sala stampa per spiegare i provvedimenti in pochi minuti. La prima notizia viene battuta dalle agenzie alle 9.15: Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo, chiamato a sostituire Daniela Santanchè che ha dato le dimissioni dopo la richiesta arrivata dalla stessa presidente del Consiglio, che poi si è presa la delega ad interim. Già sottosegretario alla Cultura, Mazzi è uomo di Fratelli d'Italia, ed ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica un'ora dopo la nomina. Poi il provvedimento più atteso, la proroga del taglio delle accise sul carburante. Sull'ipotesi di sforamento del limite del 3% del deficit, causa crisi seguita alla guerra, Giorgetti ritiene sia inevitabile. Più drastico sul collega di governo Piantedosi e sull'ultimo, ventilato scandalo con una giornalista-scrittrice.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia







