Gianni Indino: Confcommercio Rimini intitola l'auditorium all'indimenticato ex presidente

Le interviste a Giammaria Zanzini, Valentina Indino e Jamil Sadegholvaad

Porta ora il nome di Gianni Indino l'auditorium di Confcommercio Rimini. Una figura centrale per lo sviluppo e l’autorevolezza dell'associazione sul territorio. Scomparso un anno fa, viene ricordato per l'attivismo e l'energia, la presenza costante e l'impegno. Sempre “istrionico” nel rappresentare il mondo dei locali da ballo. C'è tutta la sua squadra ad omaggiarlo. "Ha lasciato tanto, - afferma Giammaria Zanzini, Presidente Confcommercio Rimini - noi andremo nella direzione di quello che ha nel suo solco. Quello che ha svolto Gianni in questi anni è stato un lavoro di dedizione e di passione legato non solo alle imprese ma alle persone e alla comunità".

Una giornata speciale per la moglie e la figlia Valentina. "Non ha lasciato un vuoto ma ha lasciato un pieno straordinario, un pieno di valori da portare avanti, un pieno di iniziative spettacolari che ci auguriamo che il presidente di Confcommercio porterà avanti con tutta la squadra di papà" - dice Valentina Indino.

Visione, passione, senso delle istituzioni, la sua eredità. Per il Sindaco Jamil Sadegholvaad, Gianni Indino era un amico. "E' stata una persona sempre positiva, solare, un amico, un sindacalista, un imprenditore, un riminese appassionato - osserva - che voleva bene alla sua città, al suo territorio e che sapeva fare squadra, sapeva trovare le sintesi necessarie per il bene di Rimini. Quindi anche quando per Confcommercio veniva a trattare con il Comune o con le altre associazioni di categoria, con Gianni Indino si trovava sempre un punto di equilibrio positivo per tutto il territorio".

Nel video le interviste a Giammaria Zanzini, Presidente Confcommercio Rimini; Valentina Indino; Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini.