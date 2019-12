Gianni Indino eletto vicepresidente di Confcommercio dell’Emilia Romagna con delega al turismo “Ringrazio l’assemblea regionale per questo ruolo di grande responsabilità e prestigio. Metterò tutta la mia esperienza per fare da collettore tra tutti gli attori del turismo”

Nuova carica regionale per il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino. Ieri durante le elezioni che si sono svolte a Bologna e che hanno visto la riconferma di Enrico Postacchini a presidente di Confcommercio dell’Emilia Romagna, il rappresentante riminese è stato eletto alla carica di vicepresidente con la delega al turismo. “Ringrazio l’assemblea regionale per la fiducia che mi ha accordato affidandomi un ruolo di grande responsabilità e prestigio – commenta Indino – e ringrazio Mauro Mambelli presidente di Confcommercio Ravenna per il lavoro svolto negli ultimi 4 anni, di cui cercherò di seguire il solco. In una regione come la nostra in cui il turismo recita una parte da protagonista nella società e nell’economia, sarà mio compito curarne tutte le sfaccettature. Gli standard sono elevatissimi su tutto il territorio, e la competitività è assoluta".



