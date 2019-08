Giocattoli pericolosi sequestrati dalla Finanza a Rimini

Oltre 61mila articoli privi dei requisiti di sicurezza o contraffatti, fra i quali 11mila giocattoli, e quindi destinati ai bambini, sono stati sequestrati a Rimini dalla Guardia di Finanza.

Le fiamme gialle riminesi sono state impegnate, fin dall'inizio della stagione turistica nei controlli in negozi che vengono articoli di bigiotteria, giocattoli e souvenir. Da questi sono risaliti a tre depositi, uno dei quali non dichiarato, facenti riferimento a due negozi gestiti da due cittadini del Bangladesh pieni di articoli contraffatti e non sicuri.

In particolare molti dei giocattoli sequestrati riportavano il marchio falso 'Avengers'. Con uno stratagemma, i falsari avevano fatto sulle confezioni scritte doppie e sostituibili dove le lettere 'e' del marchio diventavano 'c', pensando di poter così eludere i controlli.