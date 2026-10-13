Gioco d'azzardo, a Rimini giocati 835 milioni nel 2025: persi oltre 126 milioni

Nella provincia di Rimini nel 2025 sono stati giocati 835 milioni di euro tra gioco d'azzardo fisico e online, con perdite complessive superiori a 126 milioni di euro. Una cifra che fotografa le dimensioni del fenomeno sul territorio, dove il volume delle giocate è aumentato del 26% in appena quattro anni. Slot machine, Gratta&Vinci, scommesse e piattaforme digitali alimentano un mercato che solleva crescenti preoccupazioni per il rischio di dipendenza, soprattutto tra le nuove generazioni.

A richiamare l'attenzione sui numeri è il Comune di Rimini, in occasione della presentazione della settimana di sensibilizzazione "Liberiamo il Gioco, liberi dall'Azzardo", promossa dalla Rete GAP Rimini nell'ambito del Piano Locale contro il Gioco d'azzardo Patologico. L'iniziativa, in programma dal 19 al 25 ottobre, prevede incontri pubblici, attività nelle scuole, formazione per insegnanti ed educatori, laboratori e spettacoli teatrali.

"Nella sola Provincia di Rimini la cifra complessiva giocata in azzardo fisico e online è aumentata del 26% in appena quattro anni", sottolinea Kristian Gianfreda, presidente del Distretto socio-sanitario di Rimini e assessore comunale alle Politiche per la Salute. "Questo significa che ogni cittadino maggiorenne spende in media oltre 2.900 euro all'anno in azzardo, sottraendo risorse vitali all'economia reale, alle famiglie e al futuro dei nostri giovani, anche minorenni". Un valore che misura la dimensione economica dell'azzardo, ma che non corrisponde alla perdita media individuale né al numero di persone con dipendenza patologica.

A preoccupare è anche la difficoltà di riconoscere tempestivamente le situazioni di dipendenza. "La ludopatia è un fenomeno purtroppo ancora sommerso, silente, ma che, come confermano le statistiche, non accenna a diminuire e che quando diventa patologico porta nella disperazione intere famiglie", avverte Gianfreda.

Il progetto "Quando il gioco non è un gioco" punta proprio a rafforzare gli strumenti di prevenzione, informazione e intervento, con particolare attenzione ai minori e al rapporto con il mondo digitale. Accanto alle forme tradizionali di azzardo, il percorso educativo affronta anche i meccanismi di coinvolgimento legati ai videogiochi, distinguendo il gioco come attività ricreativa dalle situazioni che possono favorire comportamenti problematici.

Il calendario si aprirà lunedì 19 ottobre alle 20.30 al Cinema Teatro Tiberio con il seminario "Azzardo, Minori e Territorio: l'Impatto Sociale", moderato da don Armando Zappolini, portavoce della campagna "Mettiamoci in Gioco". Interverranno, tra gli altri, lo psicologo e psicoterapeuta Mauro Croce, Massimo Masetti di Avviso Pubblico, il giornalista e docente universitario Marco Dotti e Roberta Rosetti, responsabile della Neuropsichiatria infantile di Rimini.

Le scuole saranno tra i principali destinatari delle iniziative. Martedì 20 ottobre sono previsti un seminario per gli studenti dell'ITES Valturio e un incontro di formazione per i docenti del distretto sui meccanismi di coinvolgimento nell'azzardo. Giovedì 22 ottobre, al Centro per le Famiglie, si terrà un laboratorio per insegnanti, educatori, animatori parrocchiali e allenatori, mentre venerdì 23 saranno proposte le lezioni-spettacolo "Gaming Out" agli studenti dell'ISISS Molari-Einaudi e del Liceo Serpieri.

Spazio anche alle iniziative aperte alla cittadinanza, con un presidio informativo mercoledì 21 ottobre in Piazza Tre Martiri e, sabato 24, l'appuntamento "Gioca che ti Spassa", dedicato ai giochi cooperativi e interculturali, nel cortile della Biblioteca Malatestiana, con un punto di ascolto e orientamento ai servizi. In serata, alle 21, all'ex Cinema Astoria, Alcantara Teatro porterà in scena lo spettacolo "A carte scoperte".

La Rete GAP riunisce Comune di Rimini, Città di Bellaria Igea Marina, Unione dei Comuni della Valmarecchia, Ausl Romagna, le cooperative Comunità Papa Giovanni XXIII, Cento Fiori e Il Millepiedi e l'APS Alcantara Teatro.

"Contrastare il gioco d'azzardo, puntando sulla conoscenza, sulla formazione e sulla consulenza è una priorità assoluta, centrale, a cominciare dalle nuove generazioni e dal loro rapporto con l'universo digitale", conclude Gianfreda.







