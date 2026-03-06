TV LIVE ·
Gioco d’azzardo, nel Riminese 807 milioni nel 2024 e perdite per 116 milioni

I dati del report “Pane & Azzardo” di Federconsumatori e Cgil: nel 2024 giocati 807 milioni nel Riminese con perdite complessive per 116 milioni. ciclo di incontri gratuiti rivolti ai familiari di persone con problemi di gioco d’azzardo,

6 mar 2026
Foto @PixaBay
Foto @PixaBay

Nel 2024 in provincia di Rimini sono stati giocati complessivamente 807 milioni di euro in giochi d’azzardo, con una spesa pro capite di 2.775 euro e una perdita netta stimata in 116 milioni di euro. È quanto emerge dal report “Pane & Azzardo” di Federconsumatori e Cgil, che segnala anche una forte crescita del gioco online, aumentato del 25,6% in un solo anno, il dato più alto registrato in Emilia-Romagna.

Secondo il rapporto, l’incremento del gioco d’azzardo sul territorio riminese si inserisce in una tendenza più ampia che riguarda l’intera regione e che comporta ricadute rilevanti sul piano sociale e sanitario, con particolare impatto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Proprio alla luce di questi dati, l’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche di Rimini, insieme al Distretto di Riccione e alla cooperativa Il Maestrale, promuove un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai familiari di persone con problemi di gioco d’azzardo, con l’obiettivo di offrire supporto e strumenti per affrontare le conseguenze della dipendenza. 






Riproduzione riservata ©

