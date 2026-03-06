RIMINI Gioco d’azzardo, nel Riminese 807 milioni nel 2024 e perdite per 116 milioni I dati del report “Pane & Azzardo” di Federconsumatori e Cgil: nel 2024 giocati 807 milioni nel Riminese con perdite complessive per 116 milioni. ciclo di incontri gratuiti rivolti ai familiari di persone con problemi di gioco d’azzardo,

Nel 2024 in provincia di Rimini sono stati giocati complessivamente 807 milioni di euro in giochi d’azzardo, con una spesa pro capite di 2.775 euro e una perdita netta stimata in 116 milioni di euro. È quanto emerge dal report “Pane & Azzardo” di Federconsumatori e Cgil, che segnala anche una forte crescita del gioco online, aumentato del 25,6% in un solo anno, il dato più alto registrato in Emilia-Romagna.

Secondo il rapporto, l’incremento del gioco d’azzardo sul territorio riminese si inserisce in una tendenza più ampia che riguarda l’intera regione e che comporta ricadute rilevanti sul piano sociale e sanitario, con particolare impatto sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Proprio alla luce di questi dati, l’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche di Rimini, insieme al Distretto di Riccione e alla cooperativa Il Maestrale, promuove un ciclo di incontri gratuiti rivolti ai familiari di persone con problemi di gioco d’azzardo, con l’obiettivo di offrire supporto e strumenti per affrontare le conseguenze della dipendenza.

