RIMINI Gioco delle tre campanelle, quattro persone denunciate in due giorni a Rimini Per tutti è scattata la denuncia a piede libero per il reato di esercizio di gioco d'azzardo in concorso. In un caso sequestrate anche il materiale e l'attrezzatura

Gioco delle tre campanelle, quattro persone denunciate in due giorni a Rimini.

Con l'estate arrivano puntuali in riviera anche i truffatori. La Polizia Locale di Rimini ha denunciato quattro persone a piede libero nell'arco di due serate consecutive, nell'ambito dei servizi di contrasto al gioco delle "tre campanelle" condotti in borghese dagli agenti sul litorale.

Per tutti è scattata, come previsto in questi casi, la denuncia per il reato di esercizio di gioco d'azzardo in concorso. Il primo intervento, spiegano dal Comune, è stato effettuato lunedì 6 luglio a Marina Centro. Qui la squadra di Polizia Giudiziaria, impegnata in un servizio di pattugliamento in abiti civili, ha individuato in via Vespucci un gruppo di persone che proponeva il gioco delle tre palline ai passanti. Al momento del blitz gli agenti sono riusciti a fermare solo uno dei partecipanti, mentre gli altri componenti del gruppo si sono dati alla fuga disperdendosi nella zona. La persona fermata è stata identificata e successivamente denunciata.

La sera seguente è stata la squadra del Nucleo Sicurezza Urbana, anch'essa operante in borghese, a intervenire a Bellariva, in via Regina Margherita, dove un gruppo di persone proponeva lo stesso gioco ai turisti in transito. In questo caso l'intervento degli agenti ha permesso di bloccare tre persone, tutte sottoposte a foto segnalamento. Al termine degli accertamenti sono state anch'esse denunciate a piede libero per lo stesso reato. Nel corso di quest’ultima operazione sono stati sequestrati il materiale e l'attrezzatura utilizzati per il gioco, insieme a 100 euro rinvenuti sul tavolino di fortuna al momento del controllo, ritenuti provento dell'attività illecita.

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