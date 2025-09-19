Gioielleria Pedrosi di nuovo nel mirino dei ladri dopo 4 mesi: "Servono più controlli"
Colpo mancato nella notte. A maggio i malviventi avevano rubato 200mila euro di merce. Federpreziosi-Confcommercio Rimini: "Non possiamo permettere che la paura condizioni le nostre vite"
Nuova notte di paura per la gioielleria Pedrosi, già colpita da una maxi rapina lo scorso maggio. Questa volta, però, il colpo è fallito: i malviventi sono stati messi in fuga dall’allarme prima di riuscire a mettere le mani sui preziosi. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30, tra giovedì e venerdì. Una Fiat 500 rubata poco prima è stata lanciata contro l’ingresso del negozio di via Don Minzoni, usata come ariete per sfondare saracinesca e vetrina.
Dopo l’impatto, il piano della banda è andato però a vuoto, forse a causa dell’attivazione immediata del sistema di sicurezza, con la sirena che ha costretto i ladri ad abbandonare tutto e a darsi alla fuga. I Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno recuperato l’auto utilizzata per la spaccata non lontano dal luogo del tentato furto. Nessuna traccia invece dei responsabili, che sono riusciti a far perdere le loro tracce nella notte. Le indagini proseguono: gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che possano fornire elementi utili all’identificazione della banda.
"Ci troviamo a commentare un altro episodio che colpisce duramente la nostra categoria e che lascia sgomenti – dichiara Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio Rimini –. La gioielleria Pedrosi è stata nuovamente vittima, a pochi mesi dalla rapina di maggio, di un atto che evidenzia quanto le attività orafe siano sempre più esposte a rischi. Al collega va tutta la nostra solidarietà. Chiediamo maggiori controlli notturni e strumenti adeguati per le forze dell’ordine, mentre come categoria continueremo a puntare sulle nuove tecnologie di videosorveglianza integrata, già sperimentate con risultati significativi in altre realtà. La sicurezza è un diritto che va garantito, oggi più che mai, a chi lavora e a chi vive le nostre città".
