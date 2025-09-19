SANTARCANGELO Gioielleria Pedrosi di nuovo nel mirino dei ladri dopo 4 mesi: "Servono più controlli" Colpo mancato nella notte. A maggio i malviventi avevano rubato 200mila euro di merce. Federpreziosi-Confcommercio Rimini: "Non possiamo permettere che la paura condizioni le nostre vite"

Gioielleria Pedrosi di nuovo nel mirino dei ladri dopo 4 mesi: "Servono più controlli".

Nuova notte di paura per la gioielleria Pedrosi, già colpita da una maxi rapina lo scorso maggio. Questa volta, però, il colpo è fallito: i malviventi sono stati messi in fuga dall’allarme prima di riuscire a mettere le mani sui preziosi. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.30, tra giovedì e venerdì. Una Fiat 500 rubata poco prima è stata lanciata contro l’ingresso del negozio di via Don Minzoni, usata come ariete per sfondare saracinesca e vetrina.

Dopo l’impatto, il piano della banda è andato però a vuoto, forse a causa dell’attivazione immediata del sistema di sicurezza, con la sirena che ha costretto i ladri ad abbandonare tutto e a darsi alla fuga. I Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno recuperato l’auto utilizzata per la spaccata non lontano dal luogo del tentato furto. Nessuna traccia invece dei responsabili, che sono riusciti a far perdere le loro tracce nella notte. Le indagini proseguono: gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza che possano fornire elementi utili all’identificazione della banda.

"Ci troviamo a commentare un altro episodio che colpisce duramente la nostra categoria e che lascia sgomenti – dichiara Onelio Banchetti, presidente di Federpreziosi-Confcommercio Rimini –. La gioielleria Pedrosi è stata nuovamente vittima, a pochi mesi dalla rapina di maggio, di un atto che evidenzia quanto le attività orafe siano sempre più esposte a rischi. Al collega va tutta la nostra solidarietà. Chiediamo maggiori controlli notturni e strumenti adeguati per le forze dell’ordine, mentre come categoria continueremo a puntare sulle nuove tecnologie di videosorveglianza integrata, già sperimentate con risultati significativi in altre realtà. La sicurezza è un diritto che va garantito, oggi più che mai, a chi lavora e a chi vive le nostre città".

