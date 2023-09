POLITICA ITALIA Giorgetti: "A pensare al superbonus mi viene mal di pancia" Il ministro dell'Economia boccia la misura simbolo del governo Conte, che replica: "Vi ho lasciato una Ferrari, ci ritroviamo con una bici a pedalata assistita"

Il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto è atteso a Bruxelles per l'analisi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte dell'Unione Europea. La presidente del Consiglio lancia un messaggio alla maggioranza “Dobbiamo correre di più”, parole in tema con la sua visita a Monza dove si correva il gran premio di Formula 1. “La situazione è complessa”, ha aggiunto Meloni. Il ministro dell'Economia Giorgetti, che al Forum Ambrosetti ha ribadito che la legge di bilancio sarà prudente, perché le risorse sono scarne, le va dietro sul superbonus, misura simbolo del governo Conte 2. Conte non ci sta e va all'attacco scegliendo a sua volta la metafora automobilistica: “Ho lasciato a Meloni una Ferrari – dice – ci ritroviamo con una bici con la pedalata assistita”. Anche i sindacati scalpitano, Maurizio Landini annuncia di voler alzare il livello della protesta: “E' caricato tutto sulla pelle dei lavoratori – ha detto il segretario della Cgil al corteo di Vercelli organizzato con Cisl e Uil dopo la morte dei cinque operai travolti dal treno – è il momento di dire basta”.

Nel video gli interventi di Giancarlo Giorgetti, ministro Economia e Finanze, e di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: