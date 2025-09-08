Giorgetti rassicura: "Non ci sarà bisogno di manovra correttiva"

Dopo le parole sull'Europa del presidente della Repubblica Mattarella, che stamane ha deposto due corone d'alloro a Porta San Paolo e al parco della Resistenza, per l'82mo anniversario della difesa di Roma, Europa definita come argine contro le autocrazie, al forum Ambrosetti di Cernobbio hanno parlato i ministri del governo Meloni. Molto atteso in particolare l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti, che da remoto ha annunciato come non ci sarà bisogno di alcuna manovra correttiva. L'incognita è la spesa per la difesa, che sarà da valutare, un rischio per i conti pubblici che preoccupa anche l'opposizione, per il responsabile economico del Pd Misiani le parole di Giorgetti impensieriscono, “ma se non altro hanno il merito – sottolinea – di riportare alla realtà il segretario del suo partito Salvini, che continua a promettere interventi fiscali e pensionistici impossibili da realizzare”. Partiti molto impegnati con la campagna elettorale per le regionali, in Campania il M5S ha presentato il candidato Roberto Fico, già presidente della Camera, che ha promesso subito un esame etico per fare liste pulite. “Le parole d'ordine – ha detto – sono collegialità, partecipazione, protagonismo in forze politiche e civiche”.

Nel video l'intervento di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia







