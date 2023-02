Giorgia Meloni a Kiev, incontra Zelensky

Giorgia Meloni a Kiev, incontra Zelensky.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per la sua prima visita in Ucraina, a pochi giorni dall'anniversario dell'invasione russa. Sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel. "Sono onorata, doveroso essere qui", ha detto. Visiterà Bucha e Irpin, i sobborghi di Kiev dove i russi uccisero centinaia di civili, e nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella notte il lungo viaggio in treno per raggiungere Kiev, con un convoglio speciale partito dalla stazione di Przemysl, al confine con la Polonia.

Vladimir Putin assicura che la Russia continuerà "sistematicamente" l'offensiva in Ucraina. "L'Occidente ha preparato l'Ucraina ad una grande guerra e oggi lo riconosce. Ma è impossibile sconfiggerci sul campo di battaglia", ha detto il presidente russo nel discorso sullo Stato della Nazione all'assemblea federale. La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava "con carte false" per ingannare Mosca.



