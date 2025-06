Giorgia Meloni: "Abbatteremo il debito dell'Africa"

Un patto tra nazioni libere, che scelgono di cooperare perché credono nei valori della dignità, del lavoro e della libertà. Così Giorgia Meloni ha presentato il suo Piano Mattei per l'Africa, vertice internazionale a Roma a Villa Pamphilj, cui hanno preso parte tutti gli attori necessari a rendere internazionale lo stesso piano, prima fra tutti la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Il Global Gateway, ha spiegato Meloni, ossia il progetto dell'Ue lanciato 4 anni fa per sviluppare nuove infrastrutture nei paesi in via di sviluppo, una sorta di risposta alla nuova via della seta cinese, ha destinato all'Africa 150 miliardi di euro. E nelle dichiarazioni congiunte la presidente del consiglio ha lanciato la sua iniziativa per abbattere il debito dell'Africa. Dal canto suo, von der Leyen ha spiegato di stare unendo le risorse per attrarre capitali privati in Africa, “vediamo che altri Paesi in tutto il mondo stanno tagliando i loro finanziamenti, pensiamo sia sbagliato – ha aggiunto – Attrarre nuovi investimenti in Africa è nel nostro interesse”. Per la giornata mondiale del rifugiato il presidente della Repubblica Mattarella parla di dovere morale nel fare di più, data la condizione sempre più grave di rifugiati e profughi: “E' una realtà che interpella le nostre coscienze – scrive – e ci chiama a fare di più per chi si trova in condizione di fragilità e bisogno per affermare l'inviolabilità della dignità di ogni persona. E' responsabilità giuridica e morale”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio