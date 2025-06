POLITICA ITALIA Giorgia Meloni ai senatori: "Non rispondo a provocazioni o bugie" La presidente del Consiglio a Palazzo Madama per l'ultima informativa prima dei vertici europei

Al Senato le comunicazioni della presidente Meloni sulla complessa situazione internazionale, ma anche in Aula non mancano le scintille. Animi surriscaldati in Senato, all'informativa della presidente del Consiglio in vista del vertice Nato e del Consiglio Europeo, in uno scenario che muta in continuazione, e che rischia di vanificare quanto appena detto o deciso. Ne è consapevole anche il senatore Renzi, che però non può fare a meno, poi, di stuzzicare la presidente Meloni, scatenando anche la maggioranza.

Il deputato Speranzon attacca il Movimento 5 Stelle, i cui esponenti urlano dai propri banchi, tanto che il presidente del Senato La Russa li richiama all'ordine.

La presidente Meloni inizia la sua ultima replica pacata, ma usa parole dure come il ferro: “Non rispondo a provocazioni”, dice.

Nel video gli interventi dei senatori Matteo Renzi, Italia Viva; Licia Ronzulli, Forza Italia; Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia, e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

