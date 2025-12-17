Giorgia Meloni al Parlamento: "Russia fa propaganda, ma si è impantanata"

Ormai pare una tradizione, parlare di tutto fuorché del prossimo Consiglio Europeo, quando la presidente fa le sue comunicazioni, perché è l'unica occasione in cui Giorgia Meloni si rivolge al Parlamento. Lei è l'unica ad attenersi all'ordine del giorno, o quasi, quando parla della guerra russo-ucraina dicendo che la Russia si è “impantanata, a differenza di quanto dica la propaganda”, o quando annuncia una conferenza sulla ricostruzione a Gaza probabilmente a inizio 2026, o quando, sui temi più strettamente europei, ammonisce la Commissione di non pretendere di più dagli Stati membri per giungere ad un ammodernamento.

L'emiciclo comincia a rumoreggiare non appena arriva l'ennesimo annuncio sui famigerati centri in Albania. L'opposizione parte puntando su ogni argomento possibile.