TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:12 Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio 14:11 Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia 13:51 Niente accordo per velocizzare i tempi del Bilancio: in aula fino alle 5 del mattino 13:31 Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Ferrero 13:19 Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo 13:10 Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio 12:50 Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì 12:44 Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati 12:30 Tribunale: le riflessioni del Dirigente Canzio a chiusura del 2025, "dobbiamo fare comunità" 12:26 Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Giorgia Meloni al Parlamento: "Russia fa propaganda, ma si è impantanata"

L'opposizione la incalza su ogni argomento possibile, dal Pnrr alla manovra di bilancio totalmente riscritta

di Francesca Biliotti
17 dic 2025

Ormai pare una tradizione, parlare di tutto fuorché del prossimo Consiglio Europeo, quando la presidente fa le sue comunicazioni, perché è l'unica occasione in cui Giorgia Meloni si rivolge al Parlamento. Lei è l'unica ad attenersi all'ordine del giorno, o quasi, quando parla della guerra russo-ucraina dicendo che la Russia si è “impantanata, a differenza di quanto dica la propaganda”, o quando annuncia una conferenza sulla ricostruzione a Gaza probabilmente a inizio 2026, o quando, sui temi più strettamente europei, ammonisce la Commissione di non pretendere di più dagli Stati membri per giungere ad un ammodernamento.

L'emiciclo comincia a rumoreggiare non appena arriva l'ennesimo annuncio sui famigerati centri in Albania. L'opposizione parte puntando su ogni argomento possibile.

Nel video gli interventi in Parlamento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia