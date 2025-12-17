POLITICA ITALIA Giorgia Meloni al Parlamento: "Russia fa propaganda, ma si è impantanata" L'opposizione la incalza su ogni argomento possibile, dal Pnrr alla manovra di bilancio totalmente riscritta

Ormai pare una tradizione, parlare di tutto fuorché del prossimo Consiglio Europeo, quando la presidente fa le sue comunicazioni, perché è l'unica occasione in cui Giorgia Meloni si rivolge al Parlamento. Lei è l'unica ad attenersi all'ordine del giorno, o quasi, quando parla della guerra russo-ucraina dicendo che la Russia si è “impantanata, a differenza di quanto dica la propaganda”, o quando annuncia una conferenza sulla ricostruzione a Gaza probabilmente a inizio 2026, o quando, sui temi più strettamente europei, ammonisce la Commissione di non pretendere di più dagli Stati membri per giungere ad un ammodernamento.

L'emiciclo comincia a rumoreggiare non appena arriva l'ennesimo annuncio sui famigerati centri in Albania. L'opposizione parte puntando su ogni argomento possibile.

Nel video gli interventi in Parlamento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle; Elly Schlein, segretaria Partito Democratico; Galeazzo Bignami, capogruppo deputati Fratelli d'Italia



