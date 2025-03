POLITICA ITALIA Giorgia Meloni celebra il suo governo: "È il quinto per durata nella storia della Repubblica" La presidente tra selfie e arrosticini ieri sera tra gli stand del villaggio "Agricoltura E'" allestito dal ministero di Lollobrigida

Prima di partire per Parigi, dove la attende il vertice dei volenterosi convocato da Macron, la presidente del Consiglio si celebra col tradizionale video autoprodotto, dove sottolinea che il suo governo è oggi il quinto per durata nella storia della Repubblica. “Significa – ha spiegato – che abbiamo risalito 63 posizioni in 127 settimane circa di governo, un risultato che voglio condividere per ringraziare i tanti cittadini che continuano a sostenerci”.

Nella serata di ieri la presidente ha fatto un lungo tour tra gli stand di “Agricoltura E'”, villaggio allestito in piazza della Repubblica a Roma dal ministero di Francesco Lollobrigida, tra saluti, selfie e specialità locali. “L'agricoltura – ha anche detto – si tutela dai dazi con la diplomazia”.

Anche la Lega intende gettare acqua sul fuoco delle polemiche dovute alle presunte divisioni tra alleati. Le opposizioni chiedono un riferimento della presidente in Parlamento sull'attuazione del Pnrr, dopo l'analisi della Corte dei Conti sull'intenzione dell'esecutivo di chiedere una proroga del termine del piano al 2027, quando la scadenza improrogabile era al 2026.

“Chiediamo un'operazione trasparenza”, ha detto Piero De Luca, Partito Democratico, chiedendo una informativa urgente. Giusto oggi si riunirà la cabina di regia a Palazzo Chigi, e la prossima settimana sarà trasmessa al Parlamento la relazione semestrale sullo stato di attuazione.

Nel video l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega

