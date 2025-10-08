TV LIVE ·
Giorgia Meloni da "Porta a Porta": "Sono stata denunciata per concorso in genocidio"

In Senato chiedono che venga a riferire sugli italiani fermati da Israele a bordo della nuova Flotilla

di Francesca Biliotti
8 ott 2025
Giorgia Meloni

Ci sono anche 9 italiani a bordo della Freedom Flotilla Coalition, la nuova missione diretta a Gaza. Ancora forti tensioni sulla questione mediorientale, a Bologna una manifestazione non autorizzata per l'anniversario del 7 ottobre, organizzata dai Giovani palestinesi con l'adesione di realtà antagonista, è sfociata in alcuni scontri, con un arresto e altri attivisti denunciati a piede libero. Quattro giornalisti sono rimasti feriti. A bordo della nuova Flotilla diretta a Gaza ci sono anche 9 italiani, personale medico e giornalisti, tra cui Francesco Prinetti di Ultima Generazione, che in un video aveva annunciato il presumibile, seguente abbordaggio. E difatti le imbarcazioni sono state intercettate da Israele a circa 120 miglia nautiche dalla Striscia di Gaza, il coordinatore dice di non aver più contatti, anche nel Senato italiano se ne chiede conto. Proprio dalla trasmissione “Porta a Porta” Giorgia Meloni ha annunciato di essere stata denunciata alla Corte penale internazionale, insieme ai ministri Tajani e Crosetto, per concorso in genocidio. La denuncia era stata annunciata da Global Movement to Gaza Italia. “Un caso unico al mondo – commenta la presidente del Consiglio – un clima che si sta imbarbarendo parecchio”.

Nel video l'intervento in Senato di Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle




Riproduzione riservata ©

