POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "Diamo fiducia ai contribuenti" Agli stati generali dei commercialisti la presidente rispolvera il taglio delle tasse

Un fisco giusto, che non sia visto come il nemico, ma che dia anche fiducia ai contribuenti. Dopo aver archiviato la pratica referendum la presidente Giorgia Meloni, intervenendo agli stati generali dei commercialisti, torna sul suo vecchio cavallo di battaglia, il taglio delle tasse.

Il suo ministro dell'Economia, Giorgetti, prende però tempo all'ipotesi di taglio delle aliquote Irpef, “Abbiamo ancora due anni e mezzo”, dice, mentre Matteo Salvini coglie subito la palla al balzo per riproporre quella che definisce “una giusta, attesa e definitiva pace fiscale, una rottamazione di milioni di cartelle esattoriali che stanno bloccando l'economia del Paese”. “Priorità è taglio dell'Irpef, poi la rottamazione”, frena l'altro vice, Antonio Tajani, che però dichiara anche di essere contrario al terzo mandato per i presidenti di Regione, mentre Fratelli d'Italia a suo tempo appariva più possibilista.

Anche il centrosinistra è alle prese con le sue divisioni, dopo la sconfitta referendaria, in particolare il quesito che mirava a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana, respinto da un terzo degli elettori che hanno partecipato al voto. Anzi, secondo l'Istituto Cattaneo una quota fra il 15 e il 20% degli elettori del Pd alle elezioni europee ha risposto no al quesito sulla cittadinanza. “Battaglia giusta, strumento sbagliato”, dice Giuseppe Conte, che poi attacca il governo.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

