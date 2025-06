Giorgia Meloni difende Donald Trump: "L'attuale caos internazionale non è colpa sua"

Giorgia Meloni

L 'aula di Palazzo Madama approva la risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, volata poi a L'Aja per il vertice Nato e poi per quello europeo. Approvata anche la mozione di Azione, con alcune riformulazioni accettate dal partito di Carlo Calenda: chiesta una serie di impegni al governo sulle crisi in atto, dazi compresi. A proposito di dazi e di Trump, la presidente Meloni lo difende: “L'attuale caos non è colpa sua”, dice. “Sulla difesa la penso come i romani”, aggiunge: si vis pacem, para bellum, ossia se vuoi la pace, preparati alla guerra. Dobbiamo occuparci adeguatamente della nostra difesa, spiega.

“Preparare la guerra è il contrario di quello che serve all'Italia – replica la segretaria del Pd Schlein – Io la penso come i costituenti: l'Italia ripudia la guerra. Se vogliamo la pace – conclude – prepariamo la pace”. Intanto a L'Aja il presidente dei 5Stelle Conte è all'iniziativa “No Rearm, no War”, definisce il riarmo un suicidio economico e sociale, poiché il piano proposto da Ue e Nato intende aumentare la spesa per la difesa al 5% del Pil. Infine la Lega tenta il blitz per superare il limite dei due mandati per i presidenti di Regione, e presenta un emendamento a un disegno di legge all'esame della commissione affari costituzionali in Senato. Per il Pd è una provocazione inammissibile, ma per altri alla base ci sarebbe anche la spaccatura tra Lega e Forza Italia.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio