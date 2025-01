Giorgia Meloni difende Elon Musk: "E' persona facoltosa che esprime le sue opinioni"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

C'è sicuramente un altro protagonista, oltre alla presidente Meloni, ed è Elon Musk, chiamato in causa più e più volte dai giornalisti, per i presunti accordi dell'Italia con Starlink e poi per le numerose ingerenze politiche diramate tramite il suo social SpaceX. “E' una persona facoltosa che esprime le sue opinioni – dice Meloni – me ne risultano tante altre”. Sugli accordi con Starlink, per la sicurezza nelle comunicazioni, “siamo alle interlocuzioni, come se ne fanno a decine”, spiega. “Il problema – si chiede poi – è SpaceX o le idee politiche di Musk? Perché non accetto che chi ha buoni rapporti con me si veda attaccare addosso una lettera scarlatta”.

La difesa comunque c'è, a spada tratta, così come non vuole rimpastare la squadra di governo. Salvini al ministero dell'Interno sarebbe ottimo, assicura, ma anche Matteo Piantedosi lo è. E sulla ministra del Turismo Santanché, in caso di rinvio a giudizio “vediamo, non parlo prima che accada”. Inizia però con un richiamo ai giornalisti a rispettare il suo lavoro, anche se questi la accusano di fare poche conferenze, poi parla del caso Cecilia Sala. Sulle riforme avanti a testa bassa, no allo svuotacarceri o amnistie per evitare affollamenti, anzi le carceri dovranno essere adeguate alle necessità, con 7000 posti in più.

Sull'Ucraina posizioni nette, “si sostengono le opzioni – dice – per ottenere una pace giusta, che vada cioè bene anche all'Ucraina. In 3 anni – aggiunge poi – la Russia ha occupato solo uno 0,6% in più di territorio, anche Trump capisce bene tutto ciò”. Argomento invece non pervenuto Gaza e i suoi 45mila morti, se non per un'ultima domanda urlata da fondo sala: “Lavoriamo dall'inizio – è la risposta – per un cessate il fuoco”.

Nel video gli interventi della presidente del Consiglio Giorgia Meloni