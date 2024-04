Giorgia Meloni: "Energia pulita e illimitata dal nucleare, un grande sogno"

Nel video le interviste a Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia, e a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

Intervenendo all'evento “La scienza al centro dello Stato” la presidente del Consiglio ha parlato di energia pulita dal nucleare: “Una grande prospettiva – ha detto Giorgia Meloni – un grande sogno derivano dalla possibilità di produrre, in un futuro non così lontano, energia pulita e illimitata dal nucleare da fusione. L'Italia è la patria di Enrico Fermi – ha concluso – su questa non è seconda a nessuno”. E mentre dal Ghana il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del piano Mattei, “che fu un amico dell'Africa occidentale – ha ricordato – per questo il piano del governo prende il suo nome, per avviare una collaborazione sul piano paritario a tutela delle risorse locali”, c'è attesa per l'ultimo passaggio in commissione Affari Costituzionali del Senato della legge Casellati sul premierato, il 23 aprile, che prevede l'elezione diretta del presidente del Consiglio.

Sempre più teso il clima tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Conte si sfila dalle primarie dopo la nuova indagine che piomba sulle comunali di Bari e risponde per le rime a chi, nel Pd, lo accusa di slealtà. Fa discutere anche la norma “salva-case” annunciata dal ministro Salvini, che vorrebbe effettuare una nuova sanatoria a tutte quelle piccole irregolarità, dice, che interessano quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano.

Nel video le interviste a Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia, e a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle