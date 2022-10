Giorgia Meloni: "Europa, nessuna giravolta: per noi l'interesse dell'Italia è sopra a tutto"

E' il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati per il governo Meloni, la presidente del Consiglio ha parlato per oltre un'ora, toccando praticamente tutti i punti del suo programma, reso noto in campagna elettorale, cui è seguito un lungo dibattito. Chiedo di essere giudicata per quello che davvero dico e faccio, ha detto la presidente nella sua lunga replica.

Sul reddito di cittadinanza, ha chiarito che il problema non sono i percettori, ma chi, in politica, ne ha fatto la propria cassa elettorale: chi nasce nelle difficoltà non deve sopravvivere, ma ambire a diventare benestante, col lavoro, ha puntualizzato. E ancora, sull'Europa non ho cambiato idea, non è da noi fare giravolte. E a proposito di cheerleader, replica a chi l'accusava di voler mettere le donne un passo dietro agli uomini.

Nel video le interviste a Edmondo Cirielli, deputato Fratelli d'Italia; Gianni Cuperlo, deputato Partito Democratico; Paolo Barelli, deputato Forza Italia e gli interventi in Aula di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio