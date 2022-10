POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "Europa, nessuna giravolta: per noi l'interesse dell'Italia è sopra a tutto" La presidente del Consiglio replica a chi l'accusa di voler mettere le donne in secondo piano: "Vi pare che io stia un passo dietro agli uomini?"

E' il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati per il governo Meloni, la presidente del Consiglio ha parlato per oltre un'ora, toccando praticamente tutti i punti del suo programma, reso noto in campagna elettorale, cui è seguito un lungo dibattito. Chiedo di essere giudicata per quello che davvero dico e faccio, ha detto la presidente nella sua lunga replica.

Sul reddito di cittadinanza, ha chiarito che il problema non sono i percettori, ma chi, in politica, ne ha fatto la propria cassa elettorale: chi nasce nelle difficoltà non deve sopravvivere, ma ambire a diventare benestante, col lavoro, ha puntualizzato. E ancora, sull'Europa non ho cambiato idea, non è da noi fare giravolte. E a proposito di cheerleader, replica a chi l'accusava di voler mettere le donne un passo dietro agli uomini.

Nel video le interviste a Edmondo Cirielli, deputato Fratelli d'Italia; Gianni Cuperlo, deputato Partito Democratico; Paolo Barelli, deputato Forza Italia e gli interventi in Aula di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: