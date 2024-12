POLITICA ITALIA Giorgia Meloni fa infuriare il Movimento 5 Stelle: scontro al Senato La Lega pronta alla mobilitazione se venerdì dovesse arrivare la sentenza di condanna per Matteo Salvini

Le premesse erano buone, in Senato, quando la presidente del Consiglio ha replicato alle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. La proposta di un accordo con le opposizioni per approvare la manovra di bilancio senza fiducia sembrava piacere, poi però Meloni non ha resistito alla tentazione di far infuriare il Movimento 5 Stelle, col senatore Licheri addirittura accompagnato fuori dall'Aula. La manovra intanto è stata licenziata dalla commissione Bilancio alla Camera, dovrà approdare in Aula poi l'ok definitivo sarà in Senato, dopo Natale. Lega infine pronta alla mobilitazione nelle piazze se il ministro Salvini sarà condannato dalla sentenza del processo Open Arms attesa per venerdì.

Nel video gli interventi in Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: