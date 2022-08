ELEZIONI2022 Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia): "Reddito di cittadinanza, un fallimento totale" Silvio Berlusconi (Forza Italia): "Le sentenze di assoluzione con noi saranno inappellabili", ma il presidente di Anm avvisa: "Legge già dichiarata illegittima"

Giorgia Meloni all'attacco del reddito di cittadinanza, che definisce “un fallimento totale, nonostante il costo esorbitante per lo Stato pari a 9 miliardi di euro l'anno”. Anche Silvio Berlusconi continua con le sue pillole di programma al giorno, prendendo di mira uno dei suoi vecchi cavalli di battaglia, la giustizia. Berlusconi Gli replica subito il presidente dell'associazione magistrati, Giuseppe Santalucia, che ricorda come la Corte Costituzionale abbia già dichiarato illegittima la legge del 2006 sulla inappellabilità delle sentenze di assoluzione. “Ci sono principi costituzionali da rispettare”, fa notare Santalucia. Intanto è Matteo Renzi ad annunciare che si candiderà a Milano proprio nella stessa circoscrizione di Berlusconi, poi commenta le liste del Partito Democratico “Io sono uscito dal Pd – dice a Rainews24 – ma trovo strana la strategia di chi vorrebbe combattere Salvini e Meloni, poi attacca solo i renziani o ex renziani”, riferendosi agli scontenti o agli esclusi che continuano a fare polemica. Concluse anche le parlamentarie del M5S, hanno votato in 50mila e l'85% ha approvato il listino di Giuseppe Conte.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia, e l'intervista a Giuseppe Provenzano, vice segretario Partito Democratico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: