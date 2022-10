È STORIA Giorgia Meloni giura nelle mani di Mattarella: prima donna premier, "ora subito al lavoro" Primi messaggi di congratulazioni dall'Europa

Giorgia Meloni e i ministri del nuovo governo hanno giurato al Quirinale nelle mani di Sergio Mattarella. Dopo il giuramento, premier e ministri in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato. "Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono". Lo scrive in un tweet in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Michel, congratulazioni a Meloni, insieme per Italia e Ue. Metsola, Europa ha bisogno dell'Italia, restiamo uniti.

È una Meloni emozionata, quella che pronuncia il giuramento di rito, impeccabile in un completo nero, stile seguito anche da altre ministre del suo governo, mentre tra i presenti spicca la bimba della premier, in prima fila. "Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l'Italia. Adesso subito al lavoro". Lo twitta Meloni appena uscita dal Quirinale dopo il giuramento del suo governo.

La giornata politica nel racconto del corrispondente Antonello De Fortuna che ha intervistato il ministro alla Giustizia Carlo Nordio





