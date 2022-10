Giorgia Meloni: "Grazie alle donne che mi hanno consentito di rompere il tetto di cristallo"

Giorgia Meloni

Conclude così, ispirata, il lungo discorso durato oltre un'ora davanti al Parlamento la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparsa visibilmente emozionata, e che aveva iniziato partendo proprio da quelle molteplici responsabilità delle quali sente tutto il peso. Una di queste è di essere la prima donna a ricoprire questa carica, e ne ha ringraziate tante, chiamandole col solo nome di battesimo. Tanti governi, ha ricordato poi, tutti legittimi ma lontani dalla volontà degli elettori. Ha toccato tanti punti, dal Pnrr definito grande opportunità, al pieno attaccamento alle istituzioni europee, dall'economia, ai morti sul lavoro, alla pandemia, promettendo mai più chiusure, alla tregua fiscale cavallo di battaglia di tanti governi di centrodestra, alle riforme istituzionali, cui tiene moltissimo perché l'instabilità politica, ha sottolineato, è uno dei mali endemici dell'Italia. Combatteremo ogni forma di razzismo e discriminazione, dice, mai provata simpatia per i totalitarismi, fascismo compreso, aggiunge, ma ammette che proverà comunque un moto di simpatia per quei giovani che scenderanno in piazza e la contesteranno, perché, dice, mi ricorderanno me stessa.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri