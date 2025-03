POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "Guerra dei dazi controproducente" La presidente del Consiglio auspica un'intesa tra Stati Uniti ed Europa, basata sul buon senso

Ha chiesto buon senso, e un dibattito che porti a ragionare insieme sulle scelte migliori da compiere, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha riscosso anche gli applausi dell'opposizione quando ha salutato Papa Francesco augurandogli pronta guarigione, e quando ha assicurato sostegno al presidente Mattarella per i recenti attacchi subìti. Poi i distinguo, anzitutto sulla guerra dei dazi, che trova controproducente. Il famoso piano di riarmo, da lei osteggiato nel nome, “non è semantica, ma sostanza”, spiega, si dovrebbe chiamare “defende Europe” perché ambire a migliorare la difesa non vuol dire armarsi, e ribadisce che l'invio di truppe in Ucraina non è e non sarà all'ordine del giorno. Poi sui famosi 800 miliardi di euro da spendere per il Rearm Europe. In mattinata in Senato era arrivato anche l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, oggi consulente di Ursula von der Leyen, che ha definito “passaggio obbligato la difesa comune dell'Europa, per utilizzare al meglio le tecnologie che dovranno garantire la nostra sicurezza”.

Nel video gli interventi in Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: