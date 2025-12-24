Giorgia Meloni: "Il presepe custodisce i valori"

Giorgia Meloni

La politica italiana si ferma in occasione del Natale, ma c'è già attesa per l'esame della manovra a Montecitorio. La Camera dei Deputati è convocata domenica 28 dicembre, alle ore 16, per l'esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Dopo le modifiche apportate in Senato, dove è stato approvato martedì, la manovra è salita a 22 miliardi di euro, anche se non sono mancate le polemiche dei senatori di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra che hanno esposto cartelli rossi con la scritta “Voltafaccia Meloni”. Meloni che si fa ritrarre davanti al presepe, “il simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il Natale”, dice. In vista del decreto sugli aiuti a Kiev atteso per il 29 dicembre, il ministro della Difesa Crosetto nega che ci sia stato disaccordo in seno alla maggioranza, stemperando dunque le voci di tensioni riguardo a un provvedimento su cui la Lega ha pubblicamente espresso critiche: vorrebbe che l'invio di armi sia sempre meno o sparisse del tutto. Ma Crosetto insiste, il decreto è pronto, vedrete il 29.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







