Giorgia Meloni in missione nei Paesi del Golfo

Massima attenzione a famiglie e imprese, scrive la presidente Giorgia Meloni sui social, prima di partire per una missione istituzionale nei Paesi del Golfo, per spiegare il nuovo decreto approvato in mattinata nel consiglio dei ministri, che proroga la riduzione delle accise sui carburanti fino al 1 maggio. Meloni, con rappresentanti di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi, ribadisce il sostegno italiano di fronte agli attacchi iraniani, rafforzando le relazioni e consolidando un partenariato strategico sempre più solido, oltre ad aumentare la sicurezza energetica.

In mattinata aveva parlato il ministro dell'Economia Giorgetti. Sarà inevitabile, ha aggiunto, a livello europeo, parlare di sforamento del 3% del deficit, lo ripeterò in tutti i consessi.

In consiglio dei ministri nominato anche il successore di Daniela Santanchè al Turismo, si tratta di Gianmarco Mazzi, 65 anni, veronese, che ha già giurato nelle mani del presidente della Repubblica un'ora dopo la nomina. “Il turismo – è stata la sua prima dichiarazione – è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell'economia italiana”. Già sottosegretario alla Cultura, avvia il progetto della Nazionale Cantanti nel 1981. Direttore artistico del festival di Sanremo nel 2005, ricoprirà l'incarico per altre cinque volte. Tra i tanti messaggi di congratulazioni giunti per la nomina, anche quello del Segretario di Stato al Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati: “Pronti per una collaborazione proficua e costruttiva – scrive – disponibili a sviluppare insieme nuove opportunità di crescita e promozione”.