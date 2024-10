POLITICA ITALIA Giorgia Meloni in Parlamento: "Sostegno a Fitto senza tentennamenti" La presidente del Consiglio condanna fermamente gli scontri alle manifestazioni pro Palestina e solidarizza con le forze dell'ordine. Attacco frontale anche a Sea Watch

Questa sera il governo approverà il Documento programmatico da inviare all'Europa e anche la legge di bilancio, intanto la presidente Meloni riferisce in Parlamento. In vista del Consiglio Europeo del 17 e 18 ottobre Giorgia Meloni riferisce alle Camere, prima in Senato poi a Montecitorio, per parlare dei temi che saranno affrontati ma anche per sollecitare il voto di tutte le forze politiche a Raffaele Fitto, indicato da Ursula von der Leyen vicepresidente esecutivo con le responsabilità della Coesione e del Pnrr. Sui conflitti in corso Meloni ha assicurato sostegno all'Ucraina mentre non ha nascosto ansie per l'aggravarsi della situazione mediorientale. Coglie anche l'occasione per condannare quanto accaduto alle manifestazioni pro Palestina. Un altro attacco frontale lo riserva alle Ong come Sea Watch: per Meloni il contrasto all'immigrazione irregolare voluta dall'Italia sta risultando vincente, dice, e cita i numeri.

Nel video gli interventi in Senato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

