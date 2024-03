POLITICA ITALIA Giorgia Meloni incontra Joe Biden, l'affondo di Conte: "E' andata a ricevere istruzioni" Inizia il congresso del Pse, Laura Boldrini (Pd): "Vogliamo dar vita agli Stati Uniti d'Europa"

Secondo incontro tra Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per discutere l'agenda del G7 attualmente presieduto dall'Italia. Sul vertice e sulla questione mediorientale arrivano le parole dure di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. E mentre si alza la tensione per le manifestazioni pro Palestina di domani, a Pisa, Firenze, Roma, il vice presidente del Consiglio Salvini torna ad alzare la voce sul terzo mandato, già bocciato dai suoi alleati. “Per me – spiega – vale quello che vale per i parlamentari: non c'è un limite, alcuni lo fanno da 40 anni e la gente li vota. Sarebbe una limitazione di scelta e di democrazia”. Intanto, con l'omaggio al monumento di Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha simbolicamente avviato la due giorni di congresso del Partito Socialista Europeo a Roma, che in vista delle prossime europee ha già precluso ogni alleanza con le destre. Sono idee contrapposte di Unione Europea, spiega anche Laura Boldrini, già presidente della Camera.

Nel video le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e a Laura Boldrini, deputata Partito Democratico

