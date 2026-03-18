Giorgia Meloni intervistata da Fedez e Mr. Marra nel podcast "Pulp"

Fedez e Giorgia Meloni

Sul finire della campagna referendaria, arrivano le sorprese, come l'intervista che la presidente del Consiglio Meloni concederà a Fedez domani, nel corso del suo podcast “Pulp”, un contenitore alternativo a quelli televisivi. Meloni, Fedez e Mr.Marra hanno dato vita a una chiacchierata ampia, passando dall'Iran ai servizi segreti, con passaggi sull'appuntamento con le urne di domenica e lunedì. “Non si vota sulla Meloni – ha ribadito la presidente – ma sulla giustizia. Anche chi non condivide questo governo – ha aggiunto – dovrebbe valutare nel merito una riforma che punta a migliorare il funzionamento del sistema”. Il fronte del Sì continua a essere attaccato per alcune uscite, dopo la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, che ha definito i magistrati “plotoni di esecuzione”, dopo il deputato di Fratelli d'Italia Aldo Mattia che ha invitato a fare campagna per il Sì usando anche “il solito sistema clientelare”, ha detto testualmente, un altro parlamentare di Fratelli d'Italia, Franco Zaffini, finisce al centro della polemica: “Finire davanti alla magistratura – ha detto – è come se ti diagnosticano un cancro”. Video diffuso dal Movimento 5 Stelle, per il quale “non passa giorno senza che i politici del centrodestra non rivelino la sete di vendetta verso la magistratura”. Ieri a Napoli la segretaria del Pd Elly Schlein ha espresso solidarietà ai fuorisede in protesta perché negato il diritto al voto. Stasera in piazza del Popolo a Roma saliranno sul palco i leader del campo largo: Schlein, Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs, insieme al segretario della Cgil, Maurizio Landini. "Siamo impegnati a fermare una riforma dannosa per i diritti dei cittadini - ha detto Schlein - una riforma che non migliora la giustizia". E Conte: con la riforma "la politica raddoppia per controllare tutti i magistrati. È una vergogna".

Nel video l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico







