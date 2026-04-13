POLITICA ITALIA Giorgia Meloni: "L'amico Orban continuerà a servire la sua nazione" I politici italiani commentano il voto ungherese. Conte (M5S): "Ogni passaggio elettorale è un incubo per i fini patrioti di casa nostra"

Uno dei primi commenti arriva della presidente del Consiglio, che pure si era schierata senza ombra di dubbio dalla parte “dell'amico Orban”, come lo definisce anche oggi, insieme al vice Salvini, nel video dei patrioti a sostegno del primo ministro ungherese. “Continuerà a servire la sua nazione dall'opposizione”, scrive Giorgia Meloni, che si dice pronta a collaborare con Magyar.

“Chi vota ha sempre ragione – scrive Matteo Salvini – Un abbraccio e un grande ringraziamento all'amico Orban, vero patriota. Per anni – aggiunge – lo hanno definito dittatore, autocrate, una minaccia ai diritti e alle libertà, ma il modo in cui ha raccolto il risultato smentisce la loro propaganda, e ancora una volta dà loro una lezione di democrazia”.

“In Ungheria ha vinto il centrodestra europeista, moderato e popolare – commenta Antonio Tajani, ministro degli Esteri - Péter Magyar è un parlamentare europeo del PPE che siede nei banchi dello stesso gruppo dove sono i rappresentanti di Forza Italia”. Per la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein il voto ungherese racconta che “ha perso Orban, ha perso Trump e hanno perso Meloni e Salvini, coi loro video imbarazzanti a supporto di una autocrazia”.

Ogni passaggio elettorale si rivela “un incubo per i fini patrioti di casa nostra”, fa notare Giuseppe Conte, 5Stelle, per il quale questo voto è un “passaggio politico davvero significativo per le ricadute in Europa: ha perso – aggiunge – chi ha condotto le istituzioni verso una svolta autoritaria e illiberale, che in Europa ha ostacolato misure che avrebbero offerto soluzioni e risposte anche al nostro Paese”.

Una delegazione di Più Europa è a Budapest, e saluta quella che Benedetto Della Vedova definisce “notizia straordinaria, la sconfitta elettorale del tiranno Orban, nemico dell'Ue e dello Stato di diritto”. Per Matteo Renzi, Italia Viva, è "l'effetto Trump" ma anche quello del "tocco magico di Meloni, ormai Re Mida al contrario", ironizza.

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