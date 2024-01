POLITICA ITALIA Giorgia Meloni lancia il G7 a presidenza italiana: 20 riunioni ministeriali in un anno La Camera approva il Decreto Energia, ma niente aiuti agli alluvionati dell'Emilia-Romagna

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un video lancia la presidenza italiana del G7: 20 riunioni ministeriali nel corso dell'anno, per toccare temi di importanza strategica, dice, dalle migrazioni all'intelligenza artificiale. Il vertice dei leader, momento clou dell'anno, sarà dal 13 al 15 giugno in Puglia, a Borgo Egnazia. Intanto a Montecitorio, dopo aver posto la fiducia, la Camera ha approvato il decreto energia. Bocciati gli emendamenti delle opposizioni che volevano inserire aiuti agli alluvionati dell'Emilia-Romagna. Se ne riparlerà in un altro decreto, promette la maggioranza.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: